Для Антона Равицького Новий рік – сімейне свято

Напередодні Нового року, ведучий програми «Ранок у Великому Місті» Антон Равицький розповів, що обожнює зустрічати свято вдома разом із сім’єю.

– Новий рік – це такий звітний рубіж, який я намагаюся провести в комфортному розслабленому стані. Не дарма кажуть: «Як зустрінеш рік, так його і проведеш». Тому головне – щоб в цей момент було добре. Друга умова – я принципово ніколи не працюю в ніч з 31-го грудня на 1 січня.

Якщо звуть вести корпоратив, то тактовно пояснюю, що новорічна ніч для мене – сімейне свято. Думаю, що мій 2018 рік буде практично ідеальним. Ми зустрінемо його з дружиною вдома за столом перед телевізором, потім включимо спеціально заздалегідь підготовлену добірку новорічних фільмів. Будемо дивитися, пити вино і обговорювати плани на майбутнє.

ICTV вітає Вас з прийдешніми святами і пропонує разом зустрічати Новий рік з улюбленими передачами!