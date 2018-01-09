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Головна / Даша Селфі знялась для календаря XXL / 09.01.2018 13:45

Даша Селфі знялась для календаря XXL

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Нещодавно Даша Селфі спеціальний кореспондент ICTV потрапила в дванадцятку найсексуальніших дівчат України – прикрасивши своїм відвертим фото календар популярного глянцю.

«Коли мені зателефонували я була приємно здивована, адже частіше  дзвонять продюсери, щоб дати завдання, а тут запропонували фотосесію для ХХL, та ще й для календаря. До того ж, як стало відомо, я перша телеведуча телеканалу ICTV, яка увійшла в календар. Звісно, мені дуже приємно, що я потрапила до списку найсексуальніших дівчат України.

Я вдячна команді ХХL за цей неймовірний досвід!», – розповіла Даша.  

Свої прекрасні форми на обкладинці календаря показала телеведуча Регіна Тодоренко, яка знялась у відвертому червоному купальнику. Світлини також представили Вікторія з гурту «НеАнгели», DJ Nana, Катерина Кримська, Світлана Тимошевська, Наталія Вальдовска та інші.

Зйомки для XXL пройшли неподалік від турецької Анталії на узбережжі Фаселіса – одного з найдавніших місць Туреччини, де збереглися руїни стародавніх поселень. За п’ять днів всі учасниці не лише плідно попрацювали, а й провели незабутній відпочинок в одному з найкращих готелів країни.

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Організатори провели яскраві рre-party в готелі та нічному клубі Inferno, де виступив Kishe і зіграли кращі діджей-сети DJ NANA і DJ ANYA ARFEEVA. Протягом п’яти днів зірки знімались на березі Фаселіса – одного з найдавніших місць Туреччини, де збереглися руїни стародавніх поселень. Саме берег цієї місцевості, ви можете споглядати у календарі.

Нагадаємо, Даша Селфі спеціальний кореспондент у Верховній Раді, відома своїми неординарними інтерв’ю з депутатами.

Журнал XXL вже другий рік поспіль радує своїх читачів щорічним подарунком – вкладенням календаря.

Теги: Даша Селфи, Ранок у Великому Місті
09.01.2018 13:45
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