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Головна / «Божевільний Макс: Дорога гніву» на ICTV / 10.11.2017 19:00

«Божевільний Макс: Дорога гніву» на ICTV

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Всі шанувальники екшену, скаженого драйву, приголомшливих спецефектів і неперевершеної Шарліз Терон можуть насолодитися фільмом «Божевільний Макс: Дорога гніву» вже в цю суботу о 20:08 на каналі ICTV.

Ще 30 років тому вийшла перша частина фільму «Божевільний Макс», який відразу ж підкорив глядачів і здобув культовий статус. Талановитий режисер Джордж Міллер створив дивовижний постапокаліптичний світ, в якому головний герой – Макс Рокатанскі, колишній коп, а нині бродяга без роду і племені приречений поневірятися все життя.

Продовження історії в останній частині «Божевільний Макс: Дорога гніву» перевершило всі очікування шанувальників. Це агресивний і динамічний фільм, наповнений перестрілками з бандитами, погонями по пустелі і небезпечними трюками.

Головний герой, якого зіграв Том Харді, більшу частину фільму піклується тільки про власне виживання, оскільки роки випробувань і втрат зламали його. Тому центральною фігурою можна назвати Фьюріосу у виконанні Шарліз Терон, яка надихає собою образ сильної жінки в світі одержимих чоловіків.

Безумовно, «Божевільний Макс: дорога гніву» – найкращий бойовик останніх десятиліть, що підтверджують відразу 6 статуеток «Оскар» 2016: за кращі костюми, кращий звук, кращий монтаж, кращий монтаж звуку, найкращий грим і зачіски і кращу роботу художника-постановника.

Не пропустіть фільм «Божевільний Макс: Дорога гніву» в суботу о 20:08 на каналі ICTV

Теги: лучшие фильмы
10.11.2017 19:00
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