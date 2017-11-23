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Головна / 5 причин подивитися «Інтерстеллар» / 23.11.2017 18:28

5 причин подивитися «Інтерстеллар»

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Цієї суботи о 20:08 на каналі ICTV можна побачити науково-фантастичний фільм режисера Крістофера Нолана «Інтерстеллар». Ми знаємо 5 головних причин обов’язково його подивитися.

Захоплюючий сюжет

Незвідані світи і космос – тема, яка не може залишити байдужим нікого. Саме тому, історія про подорожі дослідників, які хочуть підкорити величезні відстані на міжзоряному кораблі і обійти обмеження польоту людини в космос зацікавила мільйони глядачів.

Легендарний режисер

Крістофера Нолана вважають одним з найбільш успішних режисерів сучасності. Саме він зняв такі фільми як: «Престиж», «Темний лицар», «Початок». Всі його роботи були прийняті світовими кінокритиками і зібрали понад 4 мільярди доларів касових зборів.

Акторська гра

Головного героя – пілота на ім’я Купер зіграв неперевершений Меттью МакКонахі, який отримав «Оскар» за головну чоловічу роль у фільмі «Далласький клуб покупців». Приголомшлива гра Меттью створила ефект повного занурення в незвіданий світ.

Саундтрек до фільму

Більшість саундтреків до фільму написав талановитий німецький композитор Ханс Циммер. При перегляді фільму від музичного супроводу біжать мурашки по шкірі і створюється враження, що музика звучить постійно.

Візуальний ряд

Дуже якісна графіка і спецефекти. Глядачеві був запропонований не один альтернативний світ, а цілих три планети, пейзажі на яких просто заворожують і ідеально поєднуються з музичним супроводом.

Дивіться фільм «Інтерстеллар» в суботу о 20:08 на каналі ICTV.

Теги: лучшие фильмы
23.11.2017 18:28
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  • Более глупого фильма я не видел, даже моя жена, которая не супер интеллектуал сказала, что это полный бред. Особенно как он летал за шкафом!




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