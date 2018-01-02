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Головна / В 2017 году у ICTV – самый большой рост доли среди топ-10 каналов / 02.01.2018 18:36

В 2017 году у ICTV – самый большой рост доли среди топ-10 каналов

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2017 год стал чрезвычайно успешным для ICTV. Все больше зрителей отдавали каналу свое предпочтение, благодаря чему ICTV продемонстрировал самый большой рост доли среди топ-10 каналов Украины – 17% по коммерческой аудитории. Средняя доля за год составила 8,9%, это рекорд для канала с 2012 года.

Традиционно ICTV подтвердил звание любимого канала украинских мужчин, удерживая в течение года абсолютное лидерство по мужской аудитории. Вместе с тем, в 2017-м канал чаще выбирали и женщины – доля по женской аудитории 18-54 выросла на 20%. В 2017-м году зрители проводили с ICTV больше времени – средняя длительность просмотра выросла на 14%.

Стремительный рост канала обусловлен как успешным запуском новых проектов, так и возрастающей лояльностью к регулярным продуктам. Значительный рост доли показали «титаны» ICTV: «Дизель шоу» +22%, «Чрезвычайные новости» +26%, «Факты» +15%, «Утро в Большом Городе» +23%, линейка праймовой публицистики +11%. В эфире ICTV также успешно прошли новые сезоны любимых сериалов зрителей «Пес» и «Нюхач». Новый продукт канала – уникальное  тревел-шоу «Особенности национальной работы» – стало одной из лучших премьер сезона со средней долей 9,5%.

Всего в прошедшем году канал смотрели 34,5 млн. украинцев.

Спасибо, что остаетесь с ICTV! Разом краще!

 

Теги: ICTV, найкращий телеканал, рейтинг
02.01.2018 18:36
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