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Головна / Разом краще: Кожна друга українська сім’я зустрічала Новий рік з ICTV / 02.01.2018 18:24

Разом краще: Кожна друга українська сім’я зустрічала Новий рік з ICTV

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31 грудня канал увійшов до трійки лідерів за комерційною аудиторією 18-54 50+, зібравши частку 9,9%. Продукти телеканалу дивилися цілими сім’ями – кожна друга сім’я у великих містах зустрічала Новий рік з ICTV.

Увагу глядачів в цей день завоювали мультфільми з українським дубляжем, підсумковий випуск програми «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою».

   І, звичайно, новорічний флагман каналу – святковий концерт «Дизель Шоу».

ICTV приготував для телеглядачів насичений новорічний ефір протягом усіх новорічних свят, в якому кожен знайде собі програму до смаку – завдяки цьому святковий настрій буде забезпечено для всієї родини. Залишайтесь разом із нами!

Теги: ICTV, Дизель шоу, Новий рік
02.01.2018 18:24
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