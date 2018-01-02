Разом краще: Кожна друга українська сім’я зустрічала Новий рік з ICTV

31 грудня канал увійшов до трійки лідерів за комерційною аудиторією 18-54 50+, зібравши частку 9,9%. Продукти телеканалу дивилися цілими сім’ями – кожна друга сім’я у великих містах зустрічала Новий рік з ICTV.

Увагу глядачів в цей день завоювали мультфільми з українським дубляжем, підсумковий випуск програми «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою».



І, звичайно, новорічний флагман каналу – святковий концерт «Дизель Шоу».



ICTV приготував для телеглядачів насичений новорічний ефір протягом усіх новорічних свят, в якому кожен знайде собі програму до смаку – завдяки цьому святковий настрій буде забезпечено для всієї родини. Залишайтесь разом із нами!