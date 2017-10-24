Поетичний вечір Сергія Смальчука: вірші журналіста ICTV перетворили на спектакль за участі Юлії Зорій

Поетичні твори журналіста та випускового редактора програми «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою» перетворилися у театральний перформанс «Між спогадом, реальністю і снами». У постановці візмуть участь Сергій Смальчук та ведуча «Ранку у Великому Місті» Юлія Зорій. Запрошуємо всіх бажаючих на прем’єру у середу, 25 жовтня, о 19:00 у кав’ярні «Простір Циферблат» за адресою Київ, вулиця Володимирська, 49-А.

Сергій Смальчук — член команди найкращого підсумково-аналітичного проекту країни, досвідчений журналіст та справжній професіонал. Таким його знають не лише колеги, але й телеглядачі. Свій поетичний талант Сергій не стільки приховував, скільки не афішував. Проте творчість не стримати — частину поетичного доробку журналіста вже перетворено на історію, яку вітлять у театральній постановці.

Перші спроби Сергія заримувати відбулися ще під час навчання в інституті. Проте справжнім стартом творчості вважає минулий рік і навіть називає точну дату — 24 квітня 2016 року:

— Внаслідок, скажімо так, певної душевної драми – з’явились рядки «Напиши мені посеред ночі»… Тобто, по суті – станом на сьогодні – ця вся історія триває рівно півтора роки. І налічує понад півсотні текстів.

Як вийшло об’єднати поезії у цільну історію? Сергій Смальчук стверджує, що у цьому заслуга його подруги та режисера Антоніни Готфрід, яка і стала ініціатором створення цілої постановки.

— Я б ніколи не думав про можливість винести це все на публіку. Але якось зателефонувала Антоніна з пропозицією, мовляв: «Читала деякі твої вірші. А давай зробимо ось таку акцію…». Коли, після деяких вагань, погодився, відступати вже було якось не комільфо. Власне тоді і почалась робота. Ми вирішили зупинитись на, скажімо так, інтимній ліриці. З усього загалу написаного відібрали приблизно половину – У результаті відібрані тексти склались у таку собі суцільну автобіографічну розповідь – крізь яку червоною лінією проходить дві основні теми: пошук себе і того, точніше, тієї з ким ти хочеш бути поряд. Теми, які – я переконаний – однаково важливі і близькі кожному. Відтак, навіть лейтмотив вечора, вказаний на афіші я визначив як «Сповідь в віршах. Про те, що всім – однаково болить».

Разом із Сергієм у поетичній постановці бере участь телеведуча ICTV Юлія Зорій, завдяки якій вечір, який спершу задумувався, як такий собі «поетичний квартирник», перетворився на справжній спектакль.

— Оскільки значна частина віршів написана у формі діалогів між чоловіком та жінкою – постало питання, залучення партнерші, людини,яка б допомогла втілити задумане нами з Тонею у життя. Так у проекті з’явилась Юля Зорій. Чудова актриса – яку я колись випадково побачив у одній театральній постановці, і був просто захоплений її акторською грою. — — — Сергій запропонував, а я із задоволенням погодилася, бо читала деякі його вірші, які він публікував у фейсбуці, і мені вони подобалися. Вони дуже глибокі і водночас легкі для читання. Це вірші, в яких напевно кожен може знайти себе. Свої переживання, свої почуття, свої роздуми. Вони близькі мені і тому я тут, — говорить сама Юлія Зорій.

Творчість у команді — не новина для Сергія:

— Досвід співпраці у парному, так би мовити, віршуванні – спільно з Сергієм Танчинцем з гурту «Без Обмежень»: мова йде про їхній останній сингл «Хочеш».

Прем’єра поетичного вечора Сергія Смальчука за участі Юлії Зорій «Між спогадом, реальністю і снами» відбудеться у середу, 25 жовтня, о 19:00 у столичній кав’ярні «Простір Циферблат» за адресою вулиця Володимирська, 49-А. Вхід на умовах простору: перша година – 42 грн, кожна наступна – 30 грн.