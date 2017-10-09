Кінострічка «Крим»: провал кремлівської пропаганди. «Антизомбі»

В новинах російських каналів вирують справжні пристрасті навколо кінострічки «Крим». Пишуть, що фільм заснований на реальних подіях і його потрібно подивитися кожному українцю. Чи спрацювала кремлівська пропаганда – дивіться у новому випуску програми «Антизомбі» від 09.10.2017.

Російський фільм «Крим», який колишній сенатор Олексій Піманов зняв за пропозицією міністра оборони Сергія Шойгу, став черговою спадщиною пропаганди Кремля. Місцеві ЗМІ називають кінострічку про анексію півострова лідером прокату, але в кінотеатрах її показують в напівпорожніх залах. Дивовижні зізнання і авторська дурість – Фільм «Крим»: як Росія зізналася в агресії.

1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність, проведення якого не визнав іспанський уряд. В результаті зіткнень з іспанською поліцією біля виборчих дільниць під час голосування постраждали більше тисячі людей – Референдум в Каталонії: навіщо Москва підтримує сепаратистів.

«Міністерство державної безпеки» збирає відомості про корупцію серед керівництва «ДНР» за вказівкою ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького для подальшої передачі компромату російському керівництву. Це сталося у відповідь на заяву лідера терористів «ДНР» Олександра Захарченко про створення так званої «Малоросії». Плотницький проти Захарченко: великі розборки в маленьких республіках – подробиці в сюжеті нового випуску програми «Антизомбі».

Дивіться онлайн повний випуск програми «Антизомбі» від 06.10.2017



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