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Головна / До Дня захисника України ICTV покаже «Воєнні байки» / 13.10.2017 12:23

До Дня захисника України ICTV покаже «Воєнні байки»

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З нагоди Дня захисника України телеканал ICTV покаже короткометражні фільми, присвячені українським бійцям у різні часи. Серія п’ятихвилинних стрічок називається «Воєнні байки». Над фільмами працював відділ документальних спецпроектів ICTV під керівництвом Інесси Соболєвої.

Один із короткометражних фільмів («Стати джурою») присвячений подіям в період українського козацтва, другий («Птах») оснований на розповіді бійця АТО.

– Коли ми почали шукати матеріал для фільму про козаків, виявилося, що, крім якихось всім відомих історій, насправді не так вже й багато їх збереглося. Сцена, яку ми екранізували, це історія про присвячення в джури тих, хто тільки прийшов на Січ. А історія про АТО – розповідь про екіпаж безпілотника, який хитрістю розкриває вогневі позиції. Це реальна історія, яку нам розповів боєць АТО, сценарій ми створювали разом з ним. Нашим завданням було зробити щось непафосне про крутих людей, які показують себе з кращого боку в усіх життєвих ситуаціях. Сказати про те, що у нас найкращі чоловіки в усі часи – і тоді, і зараз, – коментує Інесса Соболєва.

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До Дня захисника України ICTV покаже «Воєнні байки» / 3 фотографії

Проект «Воєнні байки» дивіться в ефірі ICTV 14 жовтня (12.40, 13.00, 18.40, 20.05, 22.45), 15 жовтня (10.50, 13.00, 16.05, 20.35) і 16 жовтня (8.40, 12.40, 15.40, 18.40, 21.25).

 

Теги: АТО, воєнні фільми, День захисника України
13.10.2017 12:23
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