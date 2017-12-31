Юлия Зорий встретит Новый год за границей

Остались считанные часы до Нового 2018 года. Скоро вся страна зажжет новогодние огни на елках, попробует оливье и загадает заветное желание под бой курантов. А в нашей очаровательной ведущей «Утра в Большом Городе» Юлии Зорий праздничный вечер будет выглядеть совсем по-другому.

– В этом году я впервые в жизни буду встречать Новый год не дома, не с семьей и вообще не в Украине. Улечу в теплые страны, к солнышку. Очень интересно посмотреть, как празднуют в другой стране. Конечно, для меня это непривычно – не могу пока представить Новый год без оливье и елочки!

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!