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Главная / Юлия Зорий встретит Новый год за границей / 31.12.2017 12:00

Юлия Зорий встретит Новый год за границей

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Остались считанные часы до Нового 2018 года. Скоро вся страна зажжет новогодние огни на елках, попробует оливье и загадает заветное желание под бой курантов. А в нашей очаровательной ведущей «Утра в Большом Городе» Юлии Зорий праздничный вечер будет выглядеть совсем по-другому.

– В этом году я впервые в жизни буду встречать Новый год не дома, не с семьей и вообще не в Украине. Улечу в теплые страны, к солнышку. Очень интересно посмотреть, как празднуют в другой стране. Конечно, для меня это непривычно – не могу пока представить Новый год без оливье и елочки!

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!

Теги: Новий рік, Юлія Зорій
31.12.2017 12:00
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