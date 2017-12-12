Ездить по-новому: во сколько раз вырастут штрафы с нового года — «Больше чем правда»

Ежегодно в Украине растет количество ДТП. Все чаще мы слышим о нетрезвых мажорах и чиновниках за рулем. Почему же наши дороги стали такими опасными?

Учитывая эту критическую ситуацию, Кабинет Министров решил бороться с нарушителями с помощью жестких правил и болем високих штрафов. С целью снижения аварийности, с 1 января 2018 в населенных пунктах планируется установить максимальную скорость 50 км / ч. Кроме того, за превышение скорости минимум на 50 километров штраф составит 3400 гривен.

Важным вопросом является контроль скорости полицейскими. Конечно, наиболее действенным способом борьбы с правонарушителями стала бы система видеофиксации. Будет ли она реализована на практике уже в новом году? Узнайте больше информации в новом выпуске «Больше чем правда» прямо сейчас!

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