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Главная / Ездить по-новому: во сколько раз вырастут штрафы с нового года — «Больше чем правда» / 12.12.2017 17:57

Ездить по-новому: во сколько раз вырастут штрафы с нового года — «Больше чем правда»

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Ежегодно в Украине растет количество ДТП. Все чаще мы слышим о нетрезвых мажорах и чиновниках за рулем. Почему же наши дороги стали такими опасными?

Учитывая эту критическую ситуацию, Кабинет Министров решил бороться с нарушителями с помощью жестких правил и болем високих  штрафов. С целью снижения аварийности, с 1 января 2018 в населенных пунктах планируется установить максимальную скорость 50 км / ч. Кроме того, за превышение скорости минимум на 50 километров штраф составит 3400 гривен.

Важным вопросом является контроль скорости полицейскими. Конечно, наиболее действенным способом борьбы с правонарушителями стала бы система видеофиксации. Будет ли она реализована на практике уже в новом году? Узнайте больше информации в новом выпуске «Больше чем правда» прямо сейчас!

Смотрите программу «Больше чем правда» по понедельникам в 20:20 на канале ICTV.

Теги: Больше чем правда, Больше чем правда новости
12.12.2017 17:57
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