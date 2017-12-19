Как вместо маньяков садят невиновных – Больше чем правда

Четверть века «Пологовский маньяк» терроризировал страну. А пока он совершал свои зверские преступления, за них отбывали наказания невинные люди.

Сергей Ткач, который известен, как «Пологовский маньяк» совершал свои зверские убийства почти двадцать пять лет. За это время государством было выделено огромное количество специалистов для раскрытия, совершённых им преступлений. Однако, не все следователи пользовались профессиональными навыками. Некоторые из них раскрывали преступления другими методами. Применяя физическую силу, угрозы и запугивания, милиционеры и прокуроры выбивали признания из невинных граждан. В результате семеро человек были осуждены за убийства, которых не совершали. Программа «Больше чем правда» в новом выпуске подготовила эксклюзивное интервью с «Пологовским маньяком», с бывшими работниками милиции, которые расследовали его злодеяния и людьми, которые отсидели срок, за то, чего не совершали.

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