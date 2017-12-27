Как избежать похмелья: ТОП-5 простых секретов

Недаром говорят: как Новый год встретишь — так его и проведешь. Очень часто сказочную атмосферу праздника, которую так долго ждешь, можно испортить чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя. Как провести бурно новогоднюю ночь и при этом проснуться в хорошем самочувствии 1 января?

За 20 минут до употребления спиртного выпейте 2-4 таблетки активированного угля

Кроме того, активированный уголь можно принять перед сном и запить большим количеством воды. Наиболее оптимальный вариант: 1 таблетка на 10 кг массы тела.

Не смешивайте разные виды алкоголя

Не стоит употреблять напитки, произведенные из разных сырьевых групп — виноградной, сахарной или зерновой. Например, не смешивайте виноградный алкоголь — вино, или же шампанское с крепкими напитками зернового происхождения — пиво или виски.

Запивайте спиртные напитки негазированной водой или томатным соком

Это поможет замедлить процесс всасывания алкоголя в организм и легче перенести все, что связано с интоксикацией.

Отдавайте предпочтение горячим закускам

Значительно снизят степень вашего опьянения разнообразные мясные и рыбные блюда, вареный картофель. А если вдруг не голодны — на помощь всегда придет зелень и лимон.

Больше двигайтесь

Периодически выходите подышать свежим воздухом, танцуйте, играйте с детьми или просто сходите прогуляться в новогоднюю ночь.

Помните, что хорошее самочувствие и отличное настроение зависит только от вас. Соблюдайте во всем чувство меры и незабываемые новогодние праздники гарантированы!