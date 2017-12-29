PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вход Регистрация
Главная / Как побороть похмелье: 5 лучших советов / 29.12.2017 17:00

Как побороть похмелье: 5 лучших советов

0 - 0

Часто утром, после бурной новогодней вечеринки, трудно обойтись без такого неприятного явления, как похмелье. Вероятно, каждому знакомы эти неприятные ощущения: головная боль, слабость, головокружение и раздражительность. Как не дать похмелью испортить праздник? Мы знаем 5 лучших советов избавиться от этого неприятного состояния.

Питьевая вода

В состоянии похмелья организм очень обезвожен, поэтому рекомендуется пить много воды маленькими глотками. Для лучшей эффективности и вкуса можно добавить лимонный сок.

Контрастный душ

Это поможет снять напряжение и ускорить восстановительные процессы в организме. Но в таком состоянии противопоказано принимать горячие ванны, посещать бани, так как это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Фреши из цитрусовых и огуречный рассол

Фреши из цитрусовых мгновенно способны взбодрить ваш организм, так как кислота, которая содержится в них нейтрализует действие алкоголя в крови. Рассол помогает снять интоксикацию, тонизирует и возбуждает аппетит.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-cocktail-citrus-juice-mint-ice-image88066947

Горячие жидкие блюда и овощные салаты

Жидкие блюда должны быть нежирными. Лучше всего при похмелье помогает овощной суп без специй. А салат из свежей капусты и натертой моркови, заправленный огуречным рассолом уменьшит чувство тошноты и улучшит аппетит.

Свежий воздух

Прогулка на свежем воздухе способствует усилению кровотока и ускорит процесс выделения шлаков и токсинов из организма. Если вам трудно выйти из дома, то хотя бы не забывайте проветривать помещение, чтобы быстро устранить кислородное голодание мозга.

Помните, что хорошее самочувствие и отличное настроение зависит только от вас. Соблюдайте во всем чувство меры и незабываемые новогодние праздники гарантированы!

 

 

 

Теги: Новий рік, похмілля
29.12.2017 17:00
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще