Как побороть похмелье: 5 лучших советов

Часто утром, после бурной новогодней вечеринки, трудно обойтись без такого неприятного явления, как похмелье. Вероятно, каждому знакомы эти неприятные ощущения: головная боль, слабость, головокружение и раздражительность. Как не дать похмелью испортить праздник? Мы знаем 5 лучших советов избавиться от этого неприятного состояния.

Питьевая вода

В состоянии похмелья организм очень обезвожен, поэтому рекомендуется пить много воды маленькими глотками. Для лучшей эффективности и вкуса можно добавить лимонный сок.

Контрастный душ

Это поможет снять напряжение и ускорить восстановительные процессы в организме. Но в таком состоянии противопоказано принимать горячие ванны, посещать бани, так как это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Фреши из цитрусовых и огуречный рассол

Фреши из цитрусовых мгновенно способны взбодрить ваш организм, так как кислота, которая содержится в них нейтрализует действие алкоголя в крови. Рассол помогает снять интоксикацию, тонизирует и возбуждает аппетит.

Горячие жидкие блюда и овощные салаты

Жидкие блюда должны быть нежирными. Лучше всего при похмелье помогает овощной суп без специй. А салат из свежей капусты и натертой моркови, заправленный огуречным рассолом уменьшит чувство тошноты и улучшит аппетит.

Свежий воздух

Прогулка на свежем воздухе способствует усилению кровотока и ускорит процесс выделения шлаков и токсинов из организма. Если вам трудно выйти из дома, то хотя бы не забывайте проветривать помещение, чтобы быстро устранить кислородное голодание мозга.

Помните, что хорошее самочувствие и отличное настроение зависит только от вас. Соблюдайте во всем чувство меры и незабываемые новогодние праздники гарантированы!