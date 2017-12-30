Виктория Сеник планирует праздновать Новый год в семейном кругу

Очаровательная ведущая программы «Чрезвычайные новости» Виктория Сеник предпочитает спокойное и уютное празднование с родными людьми.

– Мы будем праздновать в семейном кругу вокруг моей племянницы Аринки. Раньше, когда я чаще виделась с родными, мы любили смотреть концерты, юмористические шоу, рождественские фильмы. Но в последнее время мы так редко встречаемся все вместе, что главное – успеть просто наговорится. Поделиться новостями, секретами и тем, что удалось осуществить в этом году, а что осталось на следующий.

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!