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Главная / Виктория Сеник планирует праздновать Новый год в семейном кругу / 30.12.2017 14:00

Виктория Сеник планирует праздновать Новый год в семейном кругу

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Очаровательная ведущая программы «Чрезвычайные новости» Виктория Сеник предпочитает спокойное и уютное празднование с родными людьми.

– Мы будем праздновать в семейном кругу вокруг моей племянницы  Аринки. Раньше, когда я чаще виделась с родными, мы любили смотреть концерты, юмористические шоу, рождественские фильмы. Но в последнее время мы так редко встречаемся все вместе, что главное – успеть просто наговорится. Поделиться новостями, секретами и тем, что удалось осуществить в этом году, а что осталось на следующий.

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!

 

Теги: Вікторія Сеник, Новий рік
30.12.2017 14:00
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