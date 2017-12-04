Украинцы выбрали лучших блогеров страны

Сайт «Факты ICTV» объявил результаты проекта «Топ-100 блогеров» – рейтинга, в котором украинцы голосовали за лучших интернет-авторов. Выбирали двух победителей – лучшего автора в категории «Топ-100 блогеров» и лучшего в «Народном выборе». Лучшим блогером Украины 2017 стал Олег Пономарь, а Народным блогером – Андрей Полтава.

– Мы собрали 99 тыс. 392 голосов украинцев! – комментирует главный редактор сайта «Факты ICTV» Ростислав Буняк.

Это уже третий наш рейтинг, мы делали его и в 2015-м, и в прошлом году. Поэтому констатирую: проект пустил корни, он стал традиционным и узнаваемым

По результатам нынешнего рейтинга: если Олега Пономаря представлять не надо, потому что он известен давно и многим, то, честно говорю, успех господина Андрея меня удивил. Его специализация – запись разговоров с русскими в чат-рулетке. Троллинг. Но, вероятно, вряд ли это случайность, ведь год назад народным блогером стал Виктор Литовченко. Обязательно подпишитесь на всех.

Нынешний рейтинг отличился своей спецификой. Для формирования списка авторов претендентов Топ-блогерам 2016 – участникам прошлогоднего рейтинга – предложили определить по десятке своих фаворитов. Было опрошено 100 человек и получено более 600 имен, из которых и сформировали «Топ-100 блогеров 2017». В рейтинг вошли блогеры, которых упоминали 2 и более раз. Другие авторы автоматически попали в «Народный выбор». Также в рейтинг до последнего добавлялись блогеры, которых предлагали читатели проекта.

В следующем году «Факты ICTV» обещают продолжить традицию определения лучших блогеров Украины.