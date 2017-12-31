ТОП-5 мужских закусок на Новый год

На праздничный стол в честь Нового года всегда хочется подать что-то особенное. Но закуски должны быть не только красиво оформленными, но и сытными, чтобы порадовать наших любимых мужчин. Мы предлагаем Вам 5 рецептов мужских закусок на Новый год.
Мясные клубочки
Ингредиенты:
мясной фарш — 550 г
соль с перцем по вкусу
упаковка слоеного теста
лук — 1 шт.
яйца — 2 шт.
Как приготовить:
1. Фарш перемешайте с луковицей, яйцами, добавьте соль и перец. Массу нужно тщательно вымесить.
2. Раскатайте тесто. Толщина слоя должна быть около 3 мм.
3. Затем нарежьте тесто тонкими полосками.
4. С мясной начинки сформируйте шарики и каждый из них обмотайте полосками из слоеного теста. Имейте в виду, что полоски теста не должны полностью перекрывать мясную начинку.
5. Выложите на противень закуску и выпекайте при температурном режиме 200 градусов примерно 35 минут.
Закуска из сельди
Ингредиенты:
малосольная сельдь — 1 шт.
огурец — 1 шт.
сыр сливочный — 100 г
Как приготовить:
1. Сельдь очистите от кожуры, внутренностей и костей и удалите голову. В итоге получится две филейные половинки.
2. Филейные половинки смажьте сыром и посыпьте огурцом, нарезанным соломкой.
3. Заверните сельдь в рулет с помощью пищевой пленки и поставьте в холодильник на несколько часов.
4. Перед подачей снимите пленку и порежьте на порционные кусочки.
Рулетики с лососем
Ингредиенты:
филе лосося — 500 г
сыр — 100 г
пряности — 1 ч.л.
оливковое масло — 1 ст.л.
соль — 1 ч.л.
Как приготовить:
1. Филе лосося нарежьте тонкими ломтиками и каждый из них посыпьте пряностями, посолите.
2. Нарежьте сыр брусочками и положите по одному на каждый ломтик лосося.
3. Сверните с ломтиков лосося рулетики и положите на противень, смазанный маслом.
4. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
Куриная пастрома с медом и горчицей
Ингредиенты:
куриное филе — 3 шт.
уксус — 2 ст.л.
мед — 2 ст.л.
горчица — 1 ст.л.
перец
соль
Как приготовить:
1. Перемешайте горчицу с медом и добавьте уксус, тщательно перемешайте соус еще раз, посолите и поперчите.
2. Куриное филе выложите в миску с соусом и хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился.
3. Нужно мариновать филе в холодильнике примерно 3-4 часа.
4. Соедините филе кулинарной нитью так, чтобы получился рулет округлой формы и еще на час уберите в холодильник.
5. Выложите филе на противень в нагретую до 250 градусов духовку и запекайте 5-7 мин. Потом запекайте еще 20 минут, но уже при 180 градусах.
Гратен с курицей и грибами
Ингредиенты:
куриное филе — 2 шт.
шампиньоны
лук — 1 шт.
яйца — 2 шт.
сыр — 300 г
Масло, смесь трав, соль
Как приготовить:
1. Режем куриное филе небольшими ломтиками, добавляем травы и лук, предварительно нужно измельчить в блендере.
2. После этого жарим тонко порезанные шампиньоны.
3. Добавьте яйца, соль, а также специи по своему вкусу и насыпьте обжаренные грибы.
4. Все это перемешайте и выложите в формы для выпечки. Посыпьте сыром и отправьте в духовку на полчаса.
Желаем Вам вкусных и веселых новогодних праздников!
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