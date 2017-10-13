Только мужское кино в День Защитника Украины

Телеканал ICTV поздравляет всех настоящих мужчин страны! И предлагает подборку документальных фильмов с закаленным характером.

14 октября вся Украина будет праздновать День Защитника. Телеканал ICTV хочет пожелать мирного неба и прочности каждому мужчине и его близким. Ведь за настоящими мужчинами и их счастливыми семьями стоит будущее нашего государства.

Смотрите лучшие документальные фильмы и спецпроекты ICTV в этот день. Предлагаем вспомнить тех, кто в трудное для Украины время нашел силы и волю идти и защищать Родину. Что заставило добровольцев идти на войну и какие испытания они прошли там? «Добровольцы» — защитникам по велению сердца посвящается.

Секретное армейское подразделение специального назначения — «Спецназ». Еще один фильм о настоящих мужчинах, чье призвание защищать и отстаивать.

Волонтеры — это герои современной Украины. О тех, кто не может жить не помогая «Первая Отечественная. Второй фронт ».

Те, кто всегда неслышно рядом. Те, кто каждый день спасает и возвращает к жизни. Поддержка и опора каждого солдата, больше, чем просто врачи. Спецпроект телеканала ICTV о медиках на войне «Братство Красного Креста».

Еще раз поздравляем с праздником Защитника Украины! Оставайтесь с нами. Разом краще!