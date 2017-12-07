Что посмотреть на выходных: Мужское кино на ICTV

Если вы решили провести выходные перед телевизором — советуем вам включать ICTV. В субботу и воскресенье телеканал предлагает посмотреть настоящее мужское кино, пропитанное брутальностью и хорошим вкусом. Вас ждут выходные в компании Джейсона Стэтхэма и Джерарда Батлера!

Когда в титрах фильмов появляется имя Джейсона Стэтхэма – можно быть уверенным, что перед нами крутой боевик с невероятным экшеном! В фильме «Механик 2: Воскрешение» Джейсон играет жестокого убийцу Артура Бишопа, которому всегда удается избежать наказания. Но однажды все кардинально меняется в его жизни. Что же так сильно могло повлиять на серийного убийцу?

Смотрите фильм «Механик 2: Воскрешение» в субботу 9 декабря в 20:10 на ICTV.

В боевике «Перевозчик 3» главный герой решил начать спокойную жизнь и поменять работу «перевозчика», но его планам не суждено сбыться. Фрэнку поручают спасти дочь украинского министра и на пути к этой цели его ожидает много опасных ситуаций.

Смотрите фильм «Перевозчик 3» в субботу 9 декабря в 22:05 на ICTV.

Талантливый британский актер Джерард Батлер как никто другой умеет играть жестких и сильных персонажей на экране! В триллере «Падение Олимпа» на главном герое лежит большая ответственность: спасти Президента и не дать возможности террористам применить ядерное оружие.

Смотрите фильм «Падение Олимпа» в воскресенье 10 декабря в 20:35 на ICTV.

В 2016 году состоялась премьера сиквела фильма «Падение Олимпа» под названием «Падение Лондона». На этот раз, загадочная гибель премьер-министра Великобритании собирает глав ведущих мировых держав на церемонии прощания. Вскоре выясняется, что там намечается крупный теракт, который в силах предотвратить главный герой – Майк Бэннинг.

Смотрите фильм «Падение Лондона» в воскресенье 10 декабря в 22:45 на ICTV.