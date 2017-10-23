Рекордные показатели ICTV за неделю

За прошлую неделю телеканал ICTV установил сразу несколько рекордов.

В понедельник 16 октября в День защитника Украины собрал лучшую среднесуточную долю с начала лета – 11,2% по коммерческой аудитории 18-54 50+. По аудитории 18+ 50+ канал достиг рекорда по суткам за весь 2017 год, собрав долю 10,9%.

Третий сезон сериала «Пес» собрал рекордные рейтинги сразу по нескольким аудиториям, и в четверг стал программой с наибольшим количеством зрителей среди всех каналов за сутки. В среднем каждую секунду в вечернем показе сериал «Пес» на прошлой неделе смотрели 1,48 млн человек, а общая аудитория третьего сезона сериала составила 17,5 млн зрителей.

Программа «Утро в Большом Городе» тоже стала рекордсменом. Во вторник 17 октября доля программы составила 14,3% (18-54 50+) – это лучший показатель программы за всю её историю.

Доля главных вечерних новостей «Факты» в 18-45 по будням на неделе 12,5%, это рекордные показатели с начала 2017 года.

В результате – средняя доля канала за прошлую неделю стала рекордной во втором полугодии 2017 года – 9,54%, 18-54 50+.