Редакция ICTV рекомендует: ТОП-5 бюджетных рецептов глинтвейна

Чтобы Ваши праздники были теплыми и уютными ICTV приготовил 5 самых вкусных и бюджетных рецептов глинтвейна.
Сделать глинтвейн дома просто и быстро, а Ваши родные и близкие будут приятно удивлены таким сюрпризом!
Французский ароматный глинтвейн
Что нужно:
1 бутылка красного вина
150 г сахара
100 мл натурального кофе
50 мл коньяка
1/4 лимона (цедра с соком)
Как приготовить ароматный глинтвейн: Разогреть вино, добавить сахар и кофе. Из лимона отжать сок, корку проварить в глинтвейне. В конце варки влить коньяк и выключить огонь. Дать настояться 5 минут.
Глинтвейн пикантный
Что нужно:
1/2 л сока из красных яблок
250 мл красного десертного вина
1 шт. яблоко
тертый имбирь
палочка корицы
лимонная цедра
Как приготовить глинтвейн пикантный: Смешать сок и вино, прогреть на слабом огне. Добавить яблоки, корицу и имбирь. Настоять 5 минут.
Глинтвейн веселящий
Что нужно:
1 бутылка красного вина
1 стакан заваренного каркаде
палочка корицы
стручок ванили
кардамон
150 г тростникового сахара
1/2 лайма (цедра + сок)
2 ст. ложки изюма
Как приготовить глинтвейн: Каркаде развести с сахаром, добавить корицу, ваниль и кардамон по вкусу. Прокипятить с цедрой лайма, выжать сок. Изюм замочить в 50 мл кипятка, всыпать в глинтвейн. Сироп с каркаде перелить в подогревающееся вино, добавить изюм. Перед подачей дать глинтвейну настояться, но не дайте ему охладиться. Украсить стаканы ломтиками лайма, лимона или яблочными дольками.
Глинтвейн с корицей и гвоздикой
Что нужно:
1 бутылка красного вина
гвоздика
палочки корицы
дольки лимона/апельсина (со шкуркой)
ванильный сахар — 1 ч.л.,
2-3 ст.л. меда
3 ст.л. коньяка
Как приготовить глинтвейн: Вылить вино в сотейник, поставить на огонь. Добавить мед, коньяк, несколько гвоздичек, пару долек лимона, половину апельсина и перемешать. Когда начнет идти пар, снять сотейник с огня и дать настояться глинтвейну еще пару минут под закрытой крышкой. Подавать горячим, украсив дольками цитрусовых и палочками корицы.
Фруктовый глинтвейн
Что нужно:
1 шт. лимон
1 шт. яблоко
2 стакана красного вина
2 ст.л. коньяка
изюм без косточек
5 ст. ложек коричневого сахара
гвоздика
1/2 ч. ложки молотой корицы
Как приготовить фруктовый глинтвей: Яблоко и лимон мелко нарезать, добавить вино, коньяк, изюм, сахар, корицу, гвоздику, перемешать и прогреть. Дать постоять 5 минут. При подаче разлить глинтвейн в чашки и оформить ломтиками яблока.
Редакция ICTV поздравляет с наступающими новогодними праздниками и желает мира, тепла и процветания в новом году желтой земляной Собаки! А пить горячий глинтвейн лучше вместе с любимыми передачами на телеканале ICTV!
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