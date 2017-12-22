Редакция ICTV рекомендует: ТОП-5 бюджетных рецептов глинтвейна

Чтобы Ваши праздники были теплыми и уютными ICTV приготовил 5 самых вкусных и бюджетных рецептов глинтвейна.

Сделать глинтвейн дома просто и быстро, а Ваши родные и близкие будут приятно удивлены таким сюрпризом!

Французский ароматный глинтвейн

Что нужно:

1 бутылка красного вина

150 г сахара

100 мл натурального кофе

50 мл коньяка

1/4 лимона (цедра с соком)

Как приготовить ароматный глинтвейн: Разогреть вино, добавить сахар и кофе. Из лимона отжать сок, корку проварить в глинтвейне. В конце варки влить коньяк и выключить огонь. Дать настояться 5 минут.

Глинтвейн пикантный

Что нужно:

1/2 л сока из красных яблок

250 мл красного десертного вина

1 шт. яблоко

тертый имбирь

палочка корицы

лимонная цедра

Как приготовить глинтвейн пикантный: Смешать сок и вино, прогреть на слабом огне. Добавить яблоки, корицу и имбирь. Настоять 5 минут.

Глинтвейн веселящий

Что нужно:

1 бутылка красного вина

1 стакан заваренного каркаде

палочка корицы

стручок ванили

кардамон

150 г тростникового сахара

1/2 лайма (цедра + сок)

2 ст. ложки изюма

Как приготовить глинтвейн: Каркаде развести с сахаром, добавить корицу, ваниль и кардамон по вкусу. Прокипятить с цедрой лайма, выжать сок. Изюм замочить в 50 мл кипятка, всыпать в глинтвейн. Сироп с каркаде перелить в подогревающееся вино, добавить изюм. Перед подачей дать глинтвейну настояться, но не дайте ему охладиться. Украсить стаканы ломтиками лайма, лимона или яблочными дольками.

Глинтвейн с корицей и гвоздикой

Что нужно:

1 бутылка красного вина

гвоздика

палочки корицы

дольки лимона/апельсина (со шкуркой)

ванильный сахар — 1 ч.л.,

2-3 ст.л. меда

3 ст.л. коньяка

Как приготовить глинтвейн: Вылить вино в сотейник, поставить на огонь. Добавить мед, коньяк, несколько гвоздичек, пару долек лимона, половину апельсина и перемешать. Когда начнет идти пар, снять сотейник с огня и дать настояться глинтвейну еще пару минут под закрытой крышкой. Подавать горячим, украсив дольками цитрусовых и палочками корицы.

Фруктовый глинтвейн

Что нужно:

1 шт. лимон

1 шт. яблоко

2 стакана красного вина

2 ст.л. коньяка

изюм без косточек

5 ст. ложек коричневого сахара

гвоздика

1/2 ч. ложки молотой корицы

Как приготовить фруктовый глинтвей: Яблоко и лимон мелко нарезать, добавить вино, коньяк, изюм, сахар, корицу, гвоздику, перемешать и прогреть. Дать постоять 5 минут. При подаче разлить глинтвейн в чашки и оформить ломтиками яблока.

Редакция ICTV поздравляет с наступающими новогодними праздниками и желает мира, тепла и процветания в новом году желтой земляной Собаки! А пить горячий глинтвейн лучше вместе с любимыми передачами на телеканале ICTV!