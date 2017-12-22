5 причин посмотреть сразу два фильма за вечер: «Джон Уик» и «Макс Пэйн»

Много крови, несправедливости и впечатляющих экшн-сцен. Как для Джона Уика, так и для Макса Пэйна не остается ничего другого, кроме мести. Уже в это воскресенье в 20:37 зрителей ждет захватывающий триллер «Джон Уик», а в 22:57 — «Макс Пэйн». И мы знаем несколько причин посвятить свой воскресный вечер сразу двум фильмам на ICTV!

Талантливые актеры: Киану Ривз и Марк Уолберг

В наше время не любить Киану Ривза очень трудно, так как он обладает необыкновенной харизмой и отличной актерской игрой. Звезда «Матрицы», самый загадочный актер Голливуда и просто кумир миллионов. В фильме «Джон Уик» Киану играет бывшего наемного убийцу, которому по обстоятельствам судьбы, приходится хладнокровно расправляться со своими врагами.

Главного героя триллера «Макс Пэйн» сыграл Марк Уолберг, известный, в первую очередь, по фильму «Трансформеры». Сейчас, актер один из самых востребованных в Голливуде, а также дважды лауреат на престижную премию «Оскар».



Мотив мести

Мотив мести является одним из самых популярных во многих фильмах. Бывший наемный убийца Джон Уик уже давно завязал со своим прошлым. Но однажды лидер русской мафии решил присвоить любимый автомобиль Джона и убить собаку Дейзи — посмертный подарок его жены. С этого момента, Джон вступает в жестокую борьбу со своими врагами.

Идеальная жизнь Макса Пэйна также превращается в кошмар: его семью убивает психопат и мужчина начинает жить лишь желанием отомстить обидчикам.



Впечатляющие экшн-сцены

Безусловно, изюминкой триллера «Джон Уик» является чрезвычайно большое количество впечатляющих экшн-сцен. В течение всего фильма главный герой хладнокровно расправляется со своими врагами. Кстати, 90% всех трюков Киану Ривз исполнил самостоятельно.

Боевые сцены и перестрелки в фильме «Макс Пэйн» чрезвычайно динамичны. Кроме того, на высоком уровне и спецэффекты в триллере. В частности, довольно необычно выглядят крылатые существа — Валькирия.



Крутые саундтреки

Эффектность триллеров усиливают крутые саундтреки. Например, песня Мэрилина Мэнсона «Killing Strangers» впервые прозвучала в фильме «Джон Уик».

В саундтрек киноленты «Макс Пэйн» вошло 4 композиции британского электронного группы «Metsuo».

«Макс Пэйн» по сюжету компьютерной игры

Триллер «Макс Пэйн» снят по мотивам компьютерной игры «Max Payne». Кстати, актер Марк Уолберг сначала не хотел сниматься, поскольку не фанат компьютерных игор, но впоследствии, прочитав сценарий — вдохновился идеей и даже начал играть в «Max Payne».

Смотрите фильм «Джон Уик» в воскресенье в 20:37, «Макс Пэйн» в 22:57 на канале ICTV.