Программа «Особенности национальной работы» собрала рекордную долю

Программа «Особенности национальной работы» на ICTV 4 октября показала рекордные результаты – по аудитории 18-54 50+ доля составила 11,9%, а по 14-49 50+ программа прошла с долей 13,4% – это самый высокий показатель всю историю показа. Кроме того, программа собрала 18% мужчин 25-45 50+ и стала абсолютным лидером слота.

В выпуске-рекордсмене ведущие Андрей Зрожевский и Руслан Ханумак побывали в столице Малайзии – Куала-Лумпуре. Зрожевскому пришлось стать наживкой в гонках на выживание и поработать страусиным фермером, а Ханумак на время стал сборщиком кокосов, заработав всего 2 доллара, а также чуть не подорвал целый жилой квартал во время охоты на комаров.

«Особенности национальной работы» – программа о необычных путешествиях, в которой ведущие испытывают на себе самые экзотические профессии в разных странах мира. 2 сентября на ICTV стартовал второй сезон программы. За все время показа программу посмотрели более 16 млн зрителей.

Смотрите тревел-шоу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:50 на телеканале ICTV!