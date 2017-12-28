Премьера сериала «Вечность» на ICTV: почему стоит посмотреть?

Если вы вдруг успели перенасытиться весельем и многообразием новогодних программ, ICTV предлагает посмотреть фантастический сериал «Вечность». Интересный сюжет, многочисленные флэшбеки и актерский состав не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей. Смотрите все серии со 2 января со вторника по пятницу в 9:45 сразу по 8 серий!

Интересный сюжет

Эта история о патологоанатоме из Нью-Йорка Генри Моргане. Он существенно отличается от других людей: не ездит на машине и не пользуется мобильным телефоном. Такая старомодность вполне оправдана, поскольку на самом деле Генри живет на свете уже 200 лет и не стареет. Морган способен разгадать любую детективную загадку, но в себе разобраться никак не может. При любых условиях, главному герою нужно сохранить тайну своего бессмертия.

Эпизодный сериал

В каждом эпизоде Генри раскрывает новое преступление, поэтому в этом сериале не принципиально следить за развитием сюжета. Кроме того, в каждой серии открываются все новые факты о тайном прошлом Моргана. Многочисленные флэшбеки постоянно погружают в историю и дают возможность зрителям проследить особенности жизни за последние 200 лет.

Актерский состав

Актер Йоан Гриффит, которого можно встретить еще в таких фильмах как «Титаник», «Король Артур», «Фантастическая четверка», «Касл» в сериале сыграл загадочного Генри Моргана. Он прекрасно передал образ удивительного патологоанатома, который периодически впадает в депрессию.

Напарницу Моргана — Джо Мартинес сыграла актриса Алана Де Ла Гарза известная по телесериалам «Тайны Смолвиля» и «Зачарованные». На эмоциональном уровне Джо и Генри похожи между собой, а дружба и поддержка друг друга важнее любого банального романа.

Смотрите сериал «Вечность» всю неделю — со вторника по пятницу в 9:45 на ICTV.