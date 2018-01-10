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Главная / Павел Казарин проехал пять стран за десять дней / 10.01.2018 17:21

Павел Казарин проехал пять стран за десять дней

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Ведущий программы «Утро в Большом Городе» на ICTV Павел Казарин свои новогодние каникулы решил посвятить Европе. Вместе с друзьями Павел объездил несколько европейских стран.

– Сперва был Краков – цельный, яркий, предновогодний и солнечный. Следом была Словакия – именно там в городке Жилина мы встречали сам Новый год. Отчетливо понял, что за четыре года отвык от петард и фейерверков. В Словакии успели еще посмотреть Братиславу, а затем удрали в Вену.

У нас был лишь один день на город, который заслуживает нескольких лет

Выбор пал на Венский музей истории искусств. Потому что Караваджо и Брейгель, – рассказывает Казарин.

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После Вены компания отправилась в Будапешт, который, по словам Казарина, «явно стоил большего, чем те двадцать часов, которые нам удалось в нем провести». Потом была Румыния, где ведущий с друзьями провел три дня.

– Румыния нам понравилась.

Приезжая в Австрию или Германию ты примерно понимаешь, какой именно рафинированный порядок тебя ждет

А Румыния напоминает тебе фильмы Кустурицы. Беспорядочная и витальная.

Румыния

За десять дней компания проехала три с половиной тысячи километров.

– Прошли пешком примерно 400 километров, – добавляет Казарин. – Успели продегустировать ярмарочные глинтвейны в пяти странах. Успели устать от отпуска и снова захотеть на работу. Пожалуй, лучшее новогоднее комбо из возможных.

Теги: ведучі ICTV, Павло Казарин, Ранок в Великому Місті
10.01.2018 17:21
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