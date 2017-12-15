PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вход Регистрация
Главная / Александр Богуцкий – снова в сотне самых влиятельных украинцев / 15.12.2017 16:21

Александр Богуцкий – снова в сотне самых влиятельных украинцев

0 - 0

Традиционный ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных украинцев» опубликовал журнал «Фокус». В этот престижный список в этом году в очередной раз вошел директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий. В рейтинге он на 68 позиции (в прошлом был на 77-й).

Журнал отмечает, что телеканал ICTV, который возглавляет Александр Богуцкий, в этом году отметил 25-летие, входит в пятерку лидеров телесмотрения и ежедневно выдает в эфир около 27 часов оригинального контента. Особая гордость ICTV, как отмечает издание, – украинский сериал «Пес», три сезона которого с 2015 года посмотрели более 28 млн зрителей, сделав его одним из самых популярных сериалов в стране.

Журнал также добавляет, что в этом году новостной сайт «Факты ICTV» запустил проект «Топ-100 блогеров Украины 2017». Кроме того, как отмечает издание, Александр Богуцкий – частый участник медиаконференций, где активно отстаивает интересы как всего украинского телевидения, так и телеканала, которым бессменно руководит много лет.

Теги: 100 найвпливовіших українців, Олександр Богуцький
15.12.2017 16:21
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще