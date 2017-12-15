Александр Богуцкий – снова в сотне самых влиятельных украинцев

Традиционный ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных украинцев» опубликовал журнал «Фокус». В этот престижный список в этом году в очередной раз вошел директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий. В рейтинге он на 68 позиции (в прошлом был на 77-й).

Журнал отмечает, что телеканал ICTV, который возглавляет Александр Богуцкий, в этом году отметил 25-летие, входит в пятерку лидеров телесмотрения и ежедневно выдает в эфир около 27 часов оригинального контента. Особая гордость ICTV, как отмечает издание, – украинский сериал «Пес», три сезона которого с 2015 года посмотрели более 28 млн зрителей, сделав его одним из самых популярных сериалов в стране.

Журнал также добавляет, что в этом году новостной сайт «Факты ICTV» запустил проект «Топ-100 блогеров Украины 2017». Кроме того, как отмечает издание, Александр Богуцкий – частый участник медиаконференций, где активно отстаивает интересы как всего украинского телевидения, так и телеканала, которым бессменно руководит много лет.