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Главная / Оксана Гутцайт встретит Новый год в Яремче / 28.12.2017 11:50

Оксана Гутцайт встретит Новый год в Яремче

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К самой яркой ночи года осталось совсем немного: всего лиш через четыре дня вся страна будет праздновать Новый 2018 год. Наши ведущие уже давно определились где и с кем хотят встречать праздник. В частности, ведущая программы «Факты» Оксана Гутцайт рассказала, что планирует праздновать Новый год в Яремче.

– В этом году мы встречаем Новый год в ресторане в Яремче, так что нас ждет  живое шоу, музыка, танцы, веселье. Конечно, обязательно посмотрю и новогоднее «Дизель Шоу». А 1 января у нас баня, чаны, прогулки по снегу – это и есть для меня настоящий Новый год.

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!

Теги: Новий рік, Оксана Гутцайт, факти ICTV
28.12.2017 11:50
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