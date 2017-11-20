Новый выпуск «Антизомби» в трендах YouTube

Выпуск программы «Антизомби» от 17 ноября попал в тренды на сайте YouTube, а также поднял горячие дискуссии среди посетителей сайта в комментариях.

Выпуск программы «Антизомби» от 17 ноября 2017 года вышел в список самых трендовых видео сайта YouTube. О том, как в «Луганской народной республике» назревал переворот в пользу Украины и что такое «гей-бомба» — смотрите прямо сейчас в выпуске!

«Антизомби» — уникальный проект телеканала ICTV, который рассказывает о способах воздействия пропаганды на россиян, а также жителей ОРДЛО. Самые нелепые российские «псевдо-достижения», несуществующие враги и ДРГ «ЛНР» и абсурд будней в «ДНР» — все это каждую пятницу в «Антизомби».

Не пропустите «Антизомби» каждую пятницу в 20:20 на ICTV!