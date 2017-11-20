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Главная / Новый выпуск «Антизомби» в трендах YouTube / 20.11.2017 12:58

Новый выпуск «Антизомби» в трендах YouTube

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Выпуск программы «Антизомби» от 17 ноября попал в тренды на сайте YouTube, а также поднял горячие дискуссии среди посетителей сайта в комментариях.

Выпуск программы «Антизомби» от 17 ноября 2017 года вышел в список самых трендовых видео сайта YouTube. О том, как в «Луганской народной республике» назревал переворот в пользу Украины и  что такое «гей-бомба» — смотрите прямо сейчас в выпуске!

«Антизомби» — уникальный проект телеканала ICTV, который рассказывает о способах воздействия пропаганды на россиян, а также жителей ОРДЛО. Самые нелепые российские «псевдо-достижения», несуществующие враги и ДРГ «ЛНР» и абсурд будней в «ДНР» — все это каждую пятницу в «Антизомби».

Не пропустите «Антизомби» каждую пятницу в 20:20 на ICTV!

Теги: антизомбі, ДНР, лнр, пропаганда
20.11.2017 12:58
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