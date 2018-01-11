Новый сезон на ICTV: когда любимые программы возвращаются в эфир

Заканчиваются рождественские дни отдыха, однако не стоит унывать — на телеэкраны возвращаются проекты ICTV! Мы знаем, когда вы снова встретитесь с любимыми программами: «Свобода слова», «Гражданская оборона», «Антизомби», «Факты недели с Оксаной Соколовой», «Утро в Большом Городе», «Больше чем правда», «Секретный фронт» и «Инсайдер». Зрителей вновь ждет множество событий, новых интересных расследований и политических дискуссий!

Новости из мира криминала и преступности — это способ обезопасить свою жизнь. «Чрезвычайные новости» знают: информирован — значит защищен.

Ежедневный обзор опасных событий смотрите в «Чрезвычайных новостях» с 15 января с понедельника по субботу в 19:20.

Актуальные политические темы недели по понедельникам освещаются в политическом ток-шоу «Свобода слова». Какие события будут ключевыми в 2018 году? Смотрите в новых выпусках проекта.

Смотрите новые острые дискуссии и ведущих политиков страны в прямых эфирах ток-шоу «Свобода слова» с 15 января по понедельникам в 22:30.

«Гражданская оборона» — проект, который годами тщательно освещает вопросы геополитики, международной дипломатии и войны в Донбассе. В свежих выпусках вас будут ждать еще больше резонансных тем и профессиональной аналитики.

Смотрите новые выпуски программы «Гражданская оборона» с 16 января по вторникам в 20:20.

Информационно-развлекательная программа «Утро в Большом Городе» обеспечивает зрителей хорошим настроением и бодростью с самого утра со вторника по пятницу.

Встречайте новый день энергично и весело с проектом «Утро в Большом Городе» с 16 января со вторника по пятницу в 6:30.

Пропагандистские штампы российских СМИ об Украине по пятницам развенчивают журналисты в проекте «Антизомби». В новых выпусках еще больше безоговорочной истины.

Смотрите свежие разоблачения программы «Антизомби» с 19 января по пятницам в 20:20.

В программе «Факты недели с Оксаной Соколовой» вы сможете снова увидеть авторский взгляд на наиболее значимые новости недели в Украине и мире. Не пропустите главные события!

Смотрите программу «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» с 21 января по воскресеньям в 18:45.

Проект «Инсайдер» — это не просто расследование малоизвестных тем общественной и политической жизни. Тайны, которые раньше знали единицы, программа открывает всем.

Смотрите резонансные расследования в новых выпусках программы «Инсайдер» с 1 февраля по четвергам в 20:20.

Детали громких скандалов, факты, которые годами скрывались, подтверждение обвинений и защиту невинных — журналисты проекта «Больше чем правда» снова берутся за свое дело в свежих расследованиях.

Смотрите новые выпуски проекта «Больше чем правда» с 5 февраля по понедельникам в 20:20.

Только в проекте «Секретный фронт» украинские телезрители могут узнать о малоизвестных фактах истории и технологии, которыми наша страна должна гордиться, скандальные теории из прошлого и невероятные прогнозы на будущее Украины и мира.

Не пропустите новые выпуски программы «Секретный фронт» с 7 февраля по средам в 20:20.