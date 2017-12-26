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Главная / Новый год на ICTV: лучший юмор от «Дизель Шоу» и итоги года от Оксаны Соколовой / 26.12.2017 16:56

Новый год на ICTV: лучший юмор от «Дизель Шоу» и итоги года от Оксаны Соколовой

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Чтобы встретить Новый год по-настоящему весело и с самыми позитивными мыслями, главное – правильно на них настроиться. ICTV готовит для телезрителей насыщенный новогодний эфир, в котором каждый найдет себе программу по вкусу – благодаря этому праздничное настроение будет обеспечено для всей семьи.

В последний день уходящего года телезрители смогут вспомнить главные его события вместе с информационной программой «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою». Чем жил мир в 2017-м, самые большие потрясения и самые выдающиеся события года – в итоговом выпуске программы 31 декабря в 18:45.

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И, конечно, в новогоднюю ночь на ICTV не обойдется без юмора! Лучшее юмористическое шоу страны «Дизель Шоу» принесет в каждый дом праздничное веселье и зарядит всех отличным настроением. Любимые актеры Егор Крутоголов, Марина Поплавская, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Олег Иваница, Александр Бережок представят самые веселые номера, сценки и скетчи.

А еще в новогоднем концерте зритель увидит известных артистов  – на сцену выйдут Олег Винник, Настя Каменских (NK), Оксана Билозир, группы ТІК и «Нумер 482», юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин, Дядя Жора и самый сильный человек планеты Василий Вирастюк. Новогодние поздравления во время концерта прозвучат также от ведущих ICTV Елены Фроляк,  Константина Стогния, Оксаны Гутцайт, Антона Равицкого, Павла Казарина, Вадима Карпьяка и других.

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В этом новогоднем концерте Настя Каменских, она же NK, представит новую трогательную песню «Чудо Рождества», Оксана Билозир выйдет на сцену в новом неожиданном образе, а Олег Винник встретится на сцене со своими «двойниками». А в новогодних номерах «Дизель Шоу» найдут свое отображение семейные ценности, любовь, взаимопонимание, патриотизм, позитив и светлое будущее – то, о чем в главную ночь года мечтает каждый украинец.

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Премьера новогоднего выпуска «Дизель Шоу» на ICTV – 31 декабря в 20:00 с продолжением после поздравления Президента Украины. 

Встречайте Новый год с лучшим настроением вместе с ICTV!

 

Теги: Дизель шоу, Новий рік, Факти тижня з Оксаною Соколовою
26.12.2017 16:56
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