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Главная / В Донецкой области благодаря волонтерам заработал ICTV и другие украинские каналы / 07.12.2017 11:40

В Донецкой области благодаря волонтерам заработал ICTV и другие украинские каналы

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5 декабря в Донецкой области появился сигнал ICTV и еще 8 украинских телеканалов, вещание также распространяется на часть временно оккупированных территорий. Ретранслятор и соответствующее техническое оборудование в районе Авдеевки Донецкой области установили волонтеры.

На отдельной частоте поочередно будут транслироваться телепрограммы ICTV, Нового канала, СТБ и других телеканалов. Впоследствии, контент-политика частоты может быть дополнена и пересмотрена.

Сигнал охватывает радиус 20-25 километров, в частности, принять его можно в Авдеевке, частично Красногоровке, Верхнеторецком, Новгородском.

По словам главы Фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги, радиус распространения сигнала в Донецке, пока неизвестный. Украинские телеканалы точно можно принять в Киевском районе города, сейчас также ожидаются отзывы местных жителей о качестве сигнала в других районах городах.

Все уже привыкли к тому, что мы проигрываем информационную войну. И самая большая проблема в том, что мы проигрываем ее даже на подконтрольных Украине территориях

Когда я на четвертом году войны увидел в Авдеевке исключительно сепаратистские или российские телеканалы, то записал гневное видеобращение: https://www.facebook.com/backandalive/videos/852258688264903/ Тогда же решил, что нам пора показать, как нужно противодействовать подобным вещам», — отмечает он.

По словам Дейнеги, это был длительный и сложный процесс, однако, теперь в Авдеевке есть возможность смотреть, пусть и фрагментарно, но 9 различных украинских каналов.

И самое главное — проукраинские жители Донецка имеют доступ к контенту, который им напомнит, что мы скоро придем к ним и, что их ждут в Украине

Ретранслятор, соответствующее техническое оборудование и программное обеспечение было установлено, в частности, благодаря сбору средств от продажи второго тома книги «История Украины от Деда Свирида».

В установлении ретранслятора также помогли представители «Объединение волонтеров Запорожья».

За детальными комментариями и подробностями — обращайтесь по телефону: (066) 987-99-50

Теги: волонтерство, Донецьк, телебачення
07.12.2017 11:40
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