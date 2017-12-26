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Главная / Константин Стогний планирует встретить Новый год в Карпатах / 26.12.2017 12:38

Константин Стогний планирует встретить Новый год в Карпатах

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Новый год все празднуют по-разному. Для кого-то это праздник в семейном кругу, другие любят выезжать за границу, а для третьих новогодние праздники — это интенсивная работа. А какие планы у ведущего программы «Чрезвычайные новости» Константина Стогния?

– Планов много, но они всегда строятся с поправкой на реальную ситуацию. Решение будет зависеть об остановки в стране и от того, какие будут новости. Во всем мире накануне новогодних праздников утихают все споры, люди переходят в семейную плоскость. А в Украине пока только наращиваются обороты.  Но если работа позволит, есть планы поехать в горы на лыжи и встретить Новый год в Карпатах вместе с Дедом Морозом.

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!

 

Теги: Костянтин Стогній, Новий рік
26.12.2017 12:38
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