Константин Стогний планирует встретить Новый год в Карпатах

Новый год все празднуют по-разному. Для кого-то это праздник в семейном кругу, другие любят выезжать за границу, а для третьих новогодние праздники — это интенсивная работа. А какие планы у ведущего программы «Чрезвычайные новости» Константина Стогния?

– Планов много, но они всегда строятся с поправкой на реальную ситуацию. Решение будет зависеть об остановки в стране и от того, какие будут новости. Во всем мире накануне новогодних праздников утихают все споры, люди переходят в семейную плоскость. А в Украине пока только наращиваются обороты. Но если работа позволит, есть планы поехать в горы на лыжи и встретить Новый год в Карпатах вместе с Дедом Морозом.

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!