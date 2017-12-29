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Главная / Инна Шевченко будет праздновать Новый год за границей / 29.12.2017 12:16

Инна Шевченко будет праздновать Новый год за границей

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Инна Шевченко, ведущая программы «Факты» на этот раз решила отпраздновать Новый год во Франции.

– Этот Новый год собираюсь встречать во Франции со своим женихом, скорее всего, в городе на берегу моря Сен-Сир-Сюр-Мер. Собираюсь приобрести золотое платье, чтобы задобрить символ следующего года – желтую или земляную собаку.

Во Франции, как наверное и во всей Европе , главный праздник – Рождество. Именно тогда собираются всей семьей и дарят подарки друг другу. А в ночь на 31 декабря у нас будет дружеская вечеринка. И, конечно же, в Новый год хотелось бы много снега! Но, похоже, у меня будет море.

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!

Теги: Інна Шевченко, Новий рік
29.12.2017 12:16
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