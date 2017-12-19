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Главная / ICTV установил рекорд по телесмотрению за 4,5 года / 19.12.2017 12:13

ICTV установил рекорд по телесмотрению за 4,5 года

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К концу года зритель проводит с телеканалом ICTV все больше времени. Прошлая неделя с 11 по 17 декабря принесла отличные результаты: канал показал рекордную среднюю долю за неделю с мая 2013 года – 10,2%*. Кроме того, ICTV собрал самую высокую недельную долю смотрения по мужчинам 18-54 50+ – 14,4%, это рекорд за всю историю канала.

Большинство линеек канала прошло с показателями выше средних. Так, «Инсайдер» взял долю 13% (на 40% выше средней доли программы в 2017 году), фильмы 23 часа вторник-четверг – 12,8% (+39%), сериал 21:30 понедельник-четверг – 11,1% (+22%), «Чрезвычайные новости. Итоги» – 11,8% (+33%), фильмы прайма субботы и воскресенья –11,9% (+24%).

Кроме того, в субботу 16 декабря ICTV стал абсолютным лидером сразу по двум ключевым аудиториям – 18-54 50+ и 14-49 50+. В этот день канал продемонстрировал лучшую среднесуточную долю за год как по коммерческой аудитории – 12,6%, так и по мужской аудитории 18-54 50+ (17,1%).

Теги: ICTV, рекорди ICTV
19.12.2017 12:13
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