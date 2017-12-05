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Главная / ICTV стал лидером субботы / 05.12.2017 13:49

ICTV стал лидером субботы

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В субботу 2 декабря телеканал ICTV стал лидером по среднесуточной доле аудитории 18-54 50+: рейтинг 1,8%, доля 10,9%. По аудитории 14-49 50+ канал собрал долю 11% – это лучшие показатели канала во втором полугодии.

Лидерство каналу принес показ юмористических программ «На троих» (SHR 11%), «Дизель Шоу» (SHR 12,1%) в дневном эфире и сильный кинопоказ в прайм-тайм: премьера «Разлом Сан-Андреас» (SHR 11,8%) и «Глобальное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» (SHR 12,1%).

В течение 2017 года телеканал ICTV в 60% дней занимает место в тройке лидеров. По сравнению с прошлым годом, доля аудитории канала выросла на 17% — это наиболее стремительный рост среди каналов Топ-6. На 13% выросло среднее время просмотра канала. Максимальный рост показывают «Дизель Шоу» (на 24%), «Чрезвычайные новости» (на 26%), сериал в слоте 21:30 (на 30%).

 

Теги: ICTV, рекорди ICTV
05.12.2017 13:49
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