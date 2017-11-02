Елена Фроляк: Свой дом — это не только пикники

В пятницу вечером меня никуда не заманишь, после эфира мчусь домой, потому что знаю: дома Соловьев уже колдует возле огня.

Огурцы радости

— Что для вас стало главным аргументом в пользу того, чтобы поселиться за городом?

— Я выросла на западной Украине, а там свой дом — норма жизни. Правда, всё детство и юность я прожила в двухкомнатной хрущевке с родителями, братом и бабушкой. У многих друзей и подруг были частные дома, и я видела, как это замечательно — летом или весной выйти в сад, пить на свежем воздухе чай и любоваться Карпатами. И сама о таком мечтала, постоянно повторяя это мужу. Сначала он этой идеи боялся, «проект» — то нешуточный. Но все изменила одна командировка Серёжи, когда после очень напряженной съёмки он приехал в загородный дом к нашему знакомому, вечером вышел на террасу с видом на сосновый лес. Как сейчас помню — муж рассказывал: «Всю усталость как рукой сняло!»… И тогда, мне кажется, все и решилось в пользу строительства собственного дома.

Сегодня для меня наш дом — маленькая крепость. У нас небольшой участок, есть маленький сад и огородик, обязательно цветы.

— Но вы же понимали, что в нагрузку к свежему воздуху и пению птичек получаете грядку, осенью — опавшие листья, зимой — сугробы снега. И все это надо окучивать, выгребать, расчищать…

— Конечно! Нас с самого начала предупреждали — свой дом — это не только пикники. Это живая история: тут газон просит покосить его, там — плитка выщербилась, здесь — тюльпаны пора сажать…Однако меня это совершенно не напрягает. Вот смотрю — наша живая изгородь из граба скоро совсем осыплется и придется убирать листья. Так уберем! Зато сколько радости получаю, когда летом возвращаюсь по утрам с пробежки и на грядке три огурчика срываю! А как красиво, когда цветы распускаются!

Елки для добрых людей

— У вас до сих пор баклажаны на кустиках висят. По опыту знаю, что не каждому удается их вырастить — привередливый овощ.

— Честно скажу: я за ними не ухаживаю, некогда особо огородом заниматься. Может, это от грунта зависит или от места? Вот помидоры никак мне в руку не идут. Плохо растут и все! Отношусь к этому философски: выросло — хорошо, не выросло — тоже переживем. Хотя уже, кажется, преодолела полосу помидорного невезения (смеется): поменяла сорт в этом году — купила «сливки», и они уродили.

В старости буду заниматься огородом профессионально. А сейчас все растет для души и радости. Я даже теперь за границей не пропускаю магазины «Сад-огород». Вот последний раз из Швейцарии привезла «гламурные» перчатки: на ладони специальная резина, которая не рвется, а сверху — розочки. Приятно, красивые и сделаны очень правильно. Привожу и всевозможные семена, правда, всходят не все.

Работа на земле — смена деятельности, а это всегда полезно. Главное, — чтобы в удовольствие, хотя как начнешь копаться — не замечаешь как от грядки постепенно перебираешься в клумбу, которая тоже скучает за моими руками. Но зато как приятно после работы сесть на террасе и выпить горячего чая, гордясь собой и сделанным.

— Свой урожай консервируете?

— Разве что калину перекручиваю на зиму. А остальное — сорвали и съели.

— Сад у вас, чтобы фрукты свои были — или ради красоты?

— Все вместе. У нас немного деревьев: три яблони, вишня, слива и две черешни.

— А какие красивые голубые ели на участке! Наряжаете на Новый год?

— Нет. Они настолько роскошные, что не хочется прятать за игрушками и мишурой. Когда припорошены снегом, вообще глаз не отвести! Кстати, их подарил нам на новоселье Директор-Президент канала ICTV Александр Богуцкий. Зная, что мы переезжаем в новый дом, спросил, что такого подарить, чтобы осталась память. Я подумала и сказала: «Голубую елку». Он привез две — одну от себя, вторую — от супруги. Недавно отправила им фото наших красавиц, которым уже 9 лет, и Богуцкие не поверили, что деревья так быстро выросли. Было приятно, когда получила ответ: «Такие ели живут только у хороших людей».

Мангал, который объединяет всех

— В загородном доме есть все условия для отдыха. Часто у вас бывают гости?

— Не так часто, как хотелось бы. Мало двух выходных! (Смеется). Но если уж собираемся — Сережа заступает к мангалу, жарит крылышки, мясо или рыбу, а я готовлю салат — в принципе, этого и достаточно для посиделок. Приезжает брат, мама (мы ее год назад в Киев забрали), могут прийти друзья, соседи. А если гостей нет, в пятницу-субботу в любом случае у нас будет семейный пикничок.

Тепло на улице или мороз – не важно, все равно что-то готовится на мангале.

Я вам скажу, это объединяющий объект для всей семьи!

(Смеется.) В пятницу вечером меня никуда не заманишь, после эфира мчусь домой, потому что знаю: дома Соловьев уже колдует возле огня.

— Муж — главный по мангалу?

— Да. Я даже разжечь мангал, наверное, не смогу. А если и смогу, у Сережи все равно готовить получается намного лучше. А какой он плов делает! А пенне! А паэлью! Он готовит, и мы сразу съедаем. А я уже на «перспективу заступаю» – супчики, борщики, голубцы, блинчики…

— Есть какое-то фирменное блюдо, на которое слетаются гости?

— Вот вареники с квашеной капустой — их вся наша семья любит. Но их так долго лепить, а улетают в секунды. Обидно!

— Дочку кулинарным премудростям уже обучили?

— Она как-то сама пристрастилась к выпечке, и это у неё получается хорошо. Так что не пропадет. Только балует ею не часто. Она уже на третьем курсе университета, у нее своя жизнь: подружки, друзья, учеба.

— Отдельно жить еще не просится?

— Пока нет, да ей мне кажется и дома ничего — своя комната на втором этаже, балкон, мама редко туда поднимается, что еще надо?

И никаких грязных тарелок

— Огород, сад, дом, работа… Есть человек, который спасает от рутины?

— Пока Антоша был поменьше, помогала няня — встречала его из школы, кормила, участвовала в решении каких-то бытовых моментов. Сейчас ее нет, и понимаю, что надо подыскивать помощницу. Естественно, я считаю, что лучше меня никто не сделает (улыбается). Но тратить половину субботы на порядок в доме жаль. Пока помогают свои — Наташа на кухне убирает, Антоша лестницу протрет да и террасу, а Сережа занимается внешними работами — газон, кусты … Я люблю порядок, мне очень важно жить в чистой и комфортной среде. Утром не стану пить кофе, если в мойке грязные тарелки.

— Посудомоечную машину принципиально не покупаете?

— У нас есть. Но пользуемся ею, когда собирается большая компания и много посуды накапливается… Иногда быстрее руками получается. Но машина экономнее использует воду, а это тоже важно!

— Некоторые хозяйки стараются разгружать выходные дни — убирают по чуть-чуть в течение недели.

— А как я могу это сделать в эфирную неделю? Сегодня приехала на работу в 9 утра, эфир закончится в 19.15, в лучшем случае буду дома в 20.30. Успею разве что уроки немного проверить и что-нибудь перекусить. Я приезжаю голодная и злая (смеется), так что запрет на еду после 18.00 точно не для работников телевидения.

Генератор кипиша

— Надо понимать, генератор любого кипиша в семье — это вы?

— Ну, можете называть это и кипишем (смеется)…Но должен же кто-то быть генератором? У нас чаще всего эта должность закреплена за мной.

— С детьми проще — ими как-то можно управлять. Муж не бунтует, когда начинаете активничать и придумываете какую-то работу для всех? Не говорит: «Да успокойся уже! Давай лучше телевизор посмотрим»?

— …лучше озвучивать свои желания. В этом году уезжала с Антошей на море и говорю Сереже: «Вот ты так любишь квашеные помидоры, постоянно у бабушек на базаре покупаешь. Так возьми на рынке свежих, найди рецепт и наквась». Без задней мысли сказала! И что вы думаете? Через пару дней присылает нам папа на море фото — штук восемь или десять банок закрыл! И такие вкусные получились! Недавно доели. Вот сейчас у нас, кстати, начнется сезон квашеной капусты. Мы ее очень любим!

— Будет как в старых добрых фильмах — вся семья шинкует, в бочку складывает…

— Нет (улыбается), не вся семья. У нас есть такая классная шинковка, с которой лучше всего Соловьев справляется. А я рядом морковку тру.

— В последнее время супруг сильно похудел и сменил имидж — отрезал косичку. Вы повлияли или сам так решил?

— Конечно, я периодически напоминала о вреде лишнего веса, но пока у человека что-то не щелкнет в голове, он никого слышит. Вот у него щелкнуло. Сам подобрал себе диету, обзавелся гаджетом контроля. И теперь вместе с Антошей активно занимаются спортом, Я этому только рада.

— А вы свои шаги считаете?

— Нет, но три раза в неделю, когда Сережина очередь везти детей в школу и университет, я могу себе уделить немного времени, обязательно выхожу на пробежку. Даже в ненастье заставляю себя это сделать — надеваю кроссовки, шапку — и на улицу. Потом возвращаешься домой и говоришь себе: «Ленка, ну какая же ты молодец! Как же было классно!». Реально возвращаешься другим человеком! Мало того, что на свежем воздухе получаешь заряд кислорода, бодрости и эмоций, так еще есть возможность полюбоваться осенними пейзажами. Особенно сейчас — возле Днепра пожелтевшие березы и синяя водяная гладь… На работу после этого приезжаю счастливым человеком.

— Зимой тоже бегаете?

— Зимой чаще хожу, и бассейн.

— Когда вся срочная работа переделана, садитесь и берете в руки книгу?

— О, да-а-а! Обожаю читать. А еще могу сходить в кино, съездить на велосипеде на озеро. С детьми нужно побыть, маму проведать, да и на шопинг иногда выбираемся — некогда скучать.

Счастливые дни с Шопеном

— Чтобы в тишине и спокойствии выпить чашку утреннего кофе, некоторые женщины готовы встать на полчаса раньше домочадцев. Вы такого не практикуете?

— Практикую. В выходные, правда, все долго спят, и в этом необходимости нет — все равно самой первой подхвачусь я. Если обычно встаю в 6.30, тут могу на часик продлить удовольствие. Беру прессу, чашку кофе и располагаюсь на террасе. Осенью — на кухне.

А вообще, честно признаюсь, обожаю оставаться дома одна, поскольку бывает это крайне редко.

Мама мне говорит: «Лена, я тоже когда-то об этом мечтала. Но оказалось, не так уж это и хорошо». И все равно люблю те дни, когда утром остаюсь одна хотя бы на часик-другой. Прихожу с пробежки и могу поиграть, выпить кофе, включить музыку на всю катушку… Называю это «мои свободные часы».

— Поиграть — это во что? Есть какая-то любимая компьютерная игра?

— Нет, на пианино. Я люблю играть, когда дома никого нет. Дело в том, что я играю серьезные произведения, например, первую прелюдию Рахманинова — она очень красивая, но достаточно сложная технически. Поэтому нужно постоянно оттачивать мастерство и по несколько раз повторять один и тот же такт, а кто это выдержит.

— Антон тоже ходил в музыкальную школу. Не составляет вам компанию?

— К сожалению, нет. У него не было особого желания заниматься музыкой, хотя два года играл на фортепиано и пел в хоре «Щедрик». Причем, у ребенка были данные. Когда привела буквально за руку на хор, руководитель не могла успокоиться: «Где вы его от нас прятали? Такой голос!». А потом голос начал ломаться, и все. Надеюсь, когда Антоша вырастет, оценит то, что у него было.

Как попасть в сказку на поезде

— Помнится, Наташа как-то подрабатывала переводами с английского и немецкого. Этим летом тоже без дела не сидела?

— Да, два месяца работала. Правда, уже в другом месте. Я считаю, что иметь свои личные деньги на кофе и мелкие расходы — это круто. В мою молодость такой возможности, к сожалению, не было.

— Вы любите путешествовать. Кто обычно составляет вам компанию?

— Могу с подружкой уехать на уикенд. В этом году мы с Ирой дважды вместе отдыхали. Один раз рванули на Сардинию на концерт итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр, который воссоединился ради выступления через 30 лет, и провели на острове четыре дня. Не могу сказать, что большая фанатка дуэта, но это был повод слетать на Сардинию. Кстати, все рассказы о том, что там отдыхают одни олигархи, – чушь! Но вот море и пляжи на Сардинии лучшие в Европе, такого белого песка и прозрачного моря я нигде не видела!

После этого съездили с детьми в Черногорию, а у мужа не получилось. Зато в конце сентября удалось вдвоем побывать на Фестивале еды и вина в Тоскане. Попутно посетили галерею Уффици (никогда не было времени выстоять длиннющую очередь), посмотрели соборы, погуляли по Флоренции. Потом сели на поезд и махнули за 50 километров в город Чертальдо на еще один фестиваль. Это была сказка! Вроде, все как у нас: еда, напитки и много людей. Но как-то все умиротворенно, легко, спокойно. Тут тебе моцарелла, там — прошутто, вяленые помидоры, дегустация красного вина, розового, белого… Вкусно, красиво — старый город, красивая итальянская музыка. Не передать словами! Да еще и родина великого Бокаччо.

— Дети не обижаются, когда не берете их с собой?

— Мы детей постоянно с собой возим. Они не обделены «географией поездок». Но, нужно же что-то и им оставить, а то не будет чего хотеть и к чему стремиться.

Текст: Людмила Козаренко