Для Антона Равицкого Новый год – семейный праздник

Накануне Нового года, ведущий программы «Утро в Большом Городе» Антон Равицкий рассказал, что обожает встречать праздник дома вместе с семьей.

– Новый год – это такой отчетный рубеж, который я стараюсь провести в комфортном расслабленном состоянии. Не зря говорят: «Как встретишь год, так его и проведешь». Поэтому главное – чтобы в этот момент было хорошо. Второе условие – я принципиально никогда не работаю в ночь с 31-го декабря на 1 января.

Если зовут вести корпоратив, тактично объясняю, что новогодняя ночь для меня – семейный праздник. Думаю, что мой 2018-й будет практически идеальным. Мы встретим его с женой дома за столом перед телевизором, потом включим специально заранее подготовленную подборку новогодних фильмов. Будем смотреть, пить вино и обсуждать планы на будущее.

ICTV поздравляет Вас с наступающими праздниками и предлагает вместе встречать Новый год с любимыми передачами!