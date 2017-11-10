«Безумный Макс: Дорога ярости» на ICTV

Все поклонники экшена, бешенного драйва, потрясающих спецэффектов и непревзойденной Шарлиз Терон могут насладиться фильмом «Безумный Макс: Дорога ярости» уже в эту субботу в 20:08 на канале ICTV.

Еще 30 лет назад вышла первая часть фильма «Безумный Макс», который сразу же покорил зрителей и обрел культовый статус. Талантливый режиссер Джордж Миллер создал удивительный постапокалиптический мир, в котором главный герой — Макс Рокатански, бывший коп, а ныне бродяга без роду и племени обречен скитаться всю оставшуюся жизнь.

Продолжение истории в последней части «Безумный Макс: Дорога ярости» превзошло все ожидания поклонников. Это агрессивный и динамичный фильм, наполненный перестрелками с бандитами, погонями по пустыне и опасными трюками.

Главный герой, которого сыграл Том Харди, большую часть фильма заботится только о собственном выживании, поскольку годы испытаний и потерь сломали его. Поэтому центральной фигурой можно назвать Фьюриосу в исполнении Шарлиз Терон, которая воодушевляет собой образ сильной женщины в мире одержимых мужчин.

Безусловно, «Безумный Макс: дорога ярости» — лучший боевик последних десятилетий, что подтверждают сразу 6 статуэток «Оскар» 2016: за лучшие костюмы, лучший звук, лучший монтаж, лучший монтаж звука, лучший грим и прически и лучшую работу художника-постановщика.

Не пропустите фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» в субботу в 20:08 на канале ICTV