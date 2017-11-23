5 причин посмотреть «Интерстеллар»

В эту субботу в 20:08 на канале ICTV можно увидеть научно-фантастический фильм режиссера Кристофера Нолана «Интерстеллар». Мы знаем 5 главных причин обязательно его посмотреть.

Захватывающий сюжет

Неизведанные миры и космос – тема, которая не может оставить равнодушным никого. Именно поэтому, история о путешествиях исследователей, которые хотят покорить огромные расстояния на межзвездном корабле и обойти ограничения полета человека в космосе заинтересовала миллионы зрителей.



Легендарный режиссер

Кристофера Нолана считают одним из наиболее успешных режиссеров современности. Именно он снял такие фильмы как: «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало». Все его работы были приняты мировой кинокритикой и собрали более 4 миллиардов долларов кассовых сборов.



Актерская игра

Главного героя – пилота по имени Купер сыграл непревзойденный Мэттью МакКонахи, который получил «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Даллаский клуб покупателей». Потрясающая игра Мэттью создала эффект полного погружения в неизведанный мир.



Саундтрек к фильму

Большинство саундтреков к фильму написал талантливый немецкий композитор Ханс Циммер. При просмотре фильма от музыкального сопровождения бегут мурашки по коже и создается впечатление, что музыка присутствует практически постоянно.



Визуальный ряд

Очень качественная графика и спецэффекты. Зрителю был предложен не один альтернативный мир, а целых три планеты, пейзажи на которых просто завораживают и идеально сочетаются с музыкальным сопровождением.

Смотрите фильм «Интерстеллар» в субботу в 20:08 на канале ICTV.