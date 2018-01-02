Разом краще: Каждая вторая украинская семья встречала Новый год с ICTV

31 декабря канал вошел в тройку лидеров по коммерческой аудитории 18-54 50+, собрав долю 9,9%. Продукты телеканала смотрели целыми семьями – каждая вторая семья в больших городах встречала Новый год с ICTV.

Внимание зрителей в этот день привлекали мультфильмы с украинским дубляжом, итоговый выпуск программы «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою».



И, конечно, новогодний флагман канала – праздничный концерт «Дизель Шоу».



ICTV приготовил для телезрителей насыщенный новогодний эфир на протяжении всех новогодних праздников, в котором каждый найдет себе программу по вкусу – благодаря этому праздничное настроение будет обеспечено для всей семьи. Оставайтесь с нами!