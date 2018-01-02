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Главная / Разом краще: Каждая вторая украинская семья встречала Новый год с ICTV / 02.01.2018 18:24

Разом краще: Каждая вторая украинская семья встречала Новый год с ICTV

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31 декабря канал вошел в тройку лидеров по коммерческой аудитории 18-54 50+, собрав долю 9,9%. Продукты телеканала смотрели целыми семьями – каждая вторая семья в больших городах встречала Новый год с ICTV.

Внимание зрителей в этот день привлекали мультфильмы с украинским дубляжом, итоговый выпуск программы «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою».

И, конечно, новогодний флагман канала – праздничный концерт «Дизель Шоу».

ICTV приготовил для телезрителей насыщенный новогодний эфир на протяжении всех новогодних праздников, в котором каждый найдет себе программу по вкусу – благодаря этому праздничное настроение будет обеспечено для всей семьи. Оставайтесь с нами!

Теги: ICTV, Дизель шоу, Новий рік
02.01.2018 18:24
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