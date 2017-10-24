Поэтический вечер Сергея Смальчука: стихи журналиста ICTV превратили в спектакль с участием Юлии Зорий

Поэтические произведения журналиста и выпускающего редактора программы «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» превратились в театральный перформанс «Между воспоминанием, реальностью и снами». В постановке примут участие Сергей Смальчук и ведущая «Утра в Большом Городе» Юлия Зорий. Приглашаем всех желающих на премьеру в среду, 25 октября, в 19:00 в кафе «Пространство Циферблат» по адресу Киев, улица Владимирская, 49-А.

Сергей Смальчук — член команды лучшего итогово-аналитического проекта страны, опытный журналист и настоящий профессионал. Таким его знают не только коллеги, но и телезрители. Свой поэтический талант Сергей не столько скрывал, сколько не афишировал. Однако творчество не сдержать — часть поэтических работ журналиста уже превращена в историю, которую воплотят в театральной постановке.

Первые попытки Сергея зарифмовать состоялись еще во время учебы в институте. Однако настоящим стартом творчества считает прошедший год и даже называет точную дату — 24 апреля 2016 года:

— В результате, скажем так, определенной душевной драмы — появились строки «Напиши мне посреди ночи»… То есть, по сути это вся история длится ровно полтора года. И насчитывает более полусотни текстов.

Как получилось объединить поэзии в цельную историю? Сергей Смальчук утверждает, что в этом заслуга его подруги и режиссера Антонины Готфрид, которая и стала инициатором создания целой постановки.

— Я бы никогда не думал о возможности вынести это все на публику. Но как-то позвонила Антонина с предложением, мол: «Читала некоторые твои стихи. А давай сделаем вот такую акцию … ». Когда, после некоторых колебаний, согласился, отступать уже было как-то не комильфо. Собственно тогда и началась работа. Мы решили остановиться на, скажем так, интимной лирике. Из всего круга написанного отобрали примерно половину. В результате отобранные тексты сложились в некий сплошной автобиографический рассказ — сквозь которую красной линией проходит две основные темы: поиск себя и того, точнее, той с кем ты хочешь быть рядом. Темы, которые — я уверен — одинаково важны и близки каждому. Поэтому, даже лейтмотив вечера, указанный на афише я определил как «Исповедь в стихах. О том, что всем одинаково болит».

Вместе с Сергеем в поэтической постановке участвует телеведущая ICTV Юлия Зорий, благодаря которой вечер, который сначала задумывался, как некий «поэтический квартирник», превратился в настоящий спектакль.

— Поскольку значительная часть стихов написана в форме диалогов между мужчиной и женщиной — встал вопрос, привлечения партнерши, человека, который бы помог воплотить задуманное нами с Тоней в жизнь. Так в проекте появилась Юля Зорий. Замечательная актриса — которую я когда-то случайно увидел в одной театральной постановке, и был просто восхищен ее актерской игрой.

— Сергей предложил, а я с удовольствием согласилась, потому что читала некоторые его стихи, которые он публиковал в фейсбуке, и мне они нравились. Они очень глубокие и одновременно легкие для чтения. Это стихи, в которых наверняка каждый может найти себя. Свои переживания, свои чувства, свои мысли. Они близки мне и поэтому я здесь, — говорит сама Юлия Зорий.

Творчество в команде — не новость для Сергея:

— Опыт сотрудничества в парном, так сказать, стихосложении — совместно с Сергеем Танчинцем из группы «Без Обмежень»: речь идет про их последний сингл «Хочешь».

Премьера поэтического вечера Сергея Смальчука с участием Юлии Зорий «Между воспоминанием, реальностью и снами» состоится в среду, 25 октября, в 19:00 в столичном кафе «Пространство Циферблат» по адресу улица Владимирская, 49-А. Вход на условиях пространства: первый час — 42 грн, каждая последующая — 30 грн.