Кинолента «Крым»: провал кремлевской пропаганды. «Антизомби»

В новостях российских каналов бушуют настоящие страсти вокруг киноленты «Крым». Пишут, что фильм основан на реальных событиях и его нужно посмотреть каждому украинцу. Сработала ли кремлевская пропаганда – смотрите в новом выпуске программы «Антизомби» от 09.10.2017.

Российский кинофильм «Крым», который бывший сенатор Алексей Пиманов снял по предложению министра обороны Сергея Шойгу, стал очередным наследием пропаганды Кремля. Местные СМИ называют киноленту об аннексии полуострова лидером проката, но в кинотеатрах ее показывают в полупустых залах. Удивительные признания и авторская глупость — Фильм «Крым»: как Россия призналась в агрессии .

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, проведение которого не признает испанское правительство. В результате столкновений с испанской полицией у избирательных участков во время голосования пострадали более тысячи человек — Референдум в Каталонии: зачем Москва поддерживает сепаратистов.

«Министерство государственной безопасности республики» собирает сведения о коррупции среди руководства «ДНР» по указанию главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого для последующей передачи компромата российскому руководству. Это произошло в ответ на заявление лидера террористов «ДНР» Александра Захарченко о создании так называемой «Малороссии». Плотницкий против Захарченко: большие разборки в маленьких республиках – подробности в сюжете нового выпуска программы «Антизомби».

Смотрите онлайн полный выпуск программы «Антизомби» от 06.10.2017

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