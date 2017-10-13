По случаю Дня защитника Украины телеканал ICTV покажет короткометражные фильмы, посвященные украинским бойцам в разные времена. Серия пятиминутных лент называется «Военные байки». Над фильмами работал отдел документальных спецпроектов ICTV под руководством Инессы Соболевой



Один из короткометражных фильмов («Стать джурой») посвящен событиям в период украинского казачества, второй («Птица») основан на рассказе бойца АТО.

– Когда мы начали искать материал для фильма про казаков, оказалось, что, кроме каких-то всем известных историй, на самом деле не так уж много их сохранилось. Сцена, которую мы экранизировали, это история о посвящении в джуры тех, кто только пришел на Сечь. А история про АТО – рассказ про экипаж беспилотника, который хитростью вскрывает огневые позиции. Это реальная история, которую нам рассказал боец АТО, сценарий мы создавали вместе с ним. Нашей задачей было сделать что-то непафосное о крутых людях, которые показывают себя с лучшей стороны во всех жизненных ситуациях. Сказать о том, что у нас самые лучшие мужчины во все времена – и тогда, и сейчас, – комментирует Инесса Соболева.





SONY DSC Ко Дню защитника Украины ICTV покажет «Военные байки» / 3 фотографии

Проект «Военные байки» смотрите в эфире ICTV 14 октября (12.40, 13.00, 18.40, 20.05, 22.45), 15 октября (10.50, 13.00, 16.05, 20.35) и 16 октября (8.40, 12.40, 15.40, 18.40, 21.25).